МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает снижаться по рублевому индексу Мосбиржи и перешел к слабому росту по долларовому РТС на фоне укрепления рубля к американской валюте, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск четверга снижался на 0,12% — до 2767,52 пункта, индекс РТС рос на 0,26% — до 1228,71 пункта.

Рынок акций РФ открылся снижением по основным индексам: индекс Мосбиржи снижался на 0,37%, РТС – на 0,09%.

Курс рубля прибавляет к доллару 11 копеек – до 70,98 рубля.