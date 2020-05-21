МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг снижаются на фоне отсутствия у инвесторов аппетита к риску из-за неопределенности в мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.36 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,83% — до 6016,87 пункта, французский CAC 40 — на 1,25%, до 4442,11 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,37%, до 11069,8 пункта.

В четверг инвесторы обратили внимание на данные статистики из еврозоны, которые, однако, не оказали биржам существенной поддержки. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае вырос до 30,5 пункта с уровня апреля в 13,6 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 25 пунктов.

Несмотря на это, на биржевые индексы по-прежнему оказывает давление ситуация с коронавирусом и опасением за его влияние на экономику. Также появились данные о падении японского экспорта, который в апреле сократился на 21,9% в годовом исчислении.

Аналитик Aberdeen Standard Investments Ричард Данбар (Richard Dunbar), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что рынки сейчас оказались между оценкой монетарного стимулирования со стороны мировых центробанков и "в то же время, свидетельством катастрофического замедления мировой экономики".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о рекордном росте числа заболевших коронавирусом за сутки на этой неделе. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, свыше 319 тысяч человек скончались.