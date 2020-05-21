МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем сохраняют утреннюю положительную динамику и торгуются у максимума с марта после того, как еженедельные данные по запасам сырья в США способствовали ослаблению опасений за переизбыток предложения сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.47 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,04% — до 36,48 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,24%, до 34,24 доллара за баррель. Оба показателя таким образом находятся у максимума с 11-12 марта.

Трейдеры продолжают с оптимизмом отыгрывать опубликованные в среду данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 5 миллионов баррелей вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали роста показателя на 1,2 миллиона баррелей.

Рост цен на "черное золото" также связан с надеждами на постепенное восстановление мирового спроса на сырье по мере снятия ограничительных мер, которые были введены по всему миру в связи с пандемией коронавируса.

"Растет оптимизм относительно перспектив подъема спроса на нефть, и это сейчас сильно отражается на ценах", — полагает аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Блумберг. При этом эксперт ожидает, что баррель нефти WTI, вероятно, будет торговаться в диапазоне 25-35 долларов в течение следующих двух месяцев.