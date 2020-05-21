МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ узнало, что бывает с рублем при нулевой цене на нефть – "ничего особенного", заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" в рамках Недель российского бизнеса.

"Впервые за все время мы видим относительно небольшую волатильность финансовых рынков, в том числе и валютного рынка в ситуации, когда экономика получила двойной шок. Мы теперь знаем, что бывает с рублем, когда нефть достигает нуля. Был такой теоретический у нас в течение всех этих лет диспут: что будет. И вот было – и ничего особенного не было по большому счету. Это, конечно, невозможно было себе представить 10–15 лет назад, но даже и пять лет назад", — сказал Моисеев.

Котировки фьючерсов на нефть WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений. В день падения этих фьючерсов курс рубля к доллару ослаб примерно на 1,5 рубля относительно уровня предыдущего закрытия – до 75,55 рубля.

Однако многолетних минимумов рубль в паре с долларом и евро достигал месяцем ранее, когда он продолжал падать по инерции вслед за ценами на нефть из-за отсутствия соглашения ОПЕК+ о снижении добычи после первого квартала. В этот день, 19 марта, доллар на максимуме стоил 81,97 рубля, евро – 89,6 рубля.

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