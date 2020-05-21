МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в четверг на фоне сохранения напряжения вокруг торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,48%, до 24399 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 9448,88 пункта. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,5%, до 2953,38 пункта.

Трейдеры отказываются от риска в свете сохранения неопределенности вокруг торговых отношений с Китаем. Так, сенат США в среду принял законопроект, который может привести к уходу китайских компаний с американских бирж. При этом США продолжают обвинять Китай в ситуации с коронавирусом.

Кроме того, позднее в ходе торгов будет опубликован ряд статистических данных по США. Аналитики ожидают, что число заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю снизилось на 581 тысячу с показателя предыдущей недели до 2,4 миллиона. Снижение может стать седьмым подряд после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.

Инвесторы также ожидают, что число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в апреле уменьшилось на 18,9% в месячном выражении — до 4,3 миллиона.