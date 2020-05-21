МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Московская биржа ожидает до конца текущего полугодия достижения объема торгов акциями, сравнимого с объемом за весь прошлый год, сообщил председатель правления биржи Юрий Денисов на форуме "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" в рамках Недель российского бизнеса.

"На рынке акций мы видим рост (объема торгов – ред.) фактически в два раза… До конца первого полугодия мы должны достигнуть объема 2019 года", — сказал он.

Ранее Московская биржа сообщала, что объем торгов на рынке акций в первом квартале вырос до максимальной за всю историю отметки – 6,263 триллиона рублей. Этот же показатель по итогам всего 2019 года составил 12,443 триллиона рублей.

"У нас, фактически, рост идет везде: идет рост физических лиц, и юридических, и нерезидентов. У нас появилась реальная сила, которая поддерживает рынок – это физические лица, которые делают инвестиции. Доля нерезидентов падает, доля юридических лиц Российской Федерации практически остается той же самой, а физические лица активно покупают", — также отметил Денисов.

Так, как следует из презентации, представленной в ходе выступления главы Мосбиржи на форуме, доля нерезидентов на рынке акций с января по апрель снизилась до 46% с 49%, доля юридических лиц за этот же период уменьшилась до 14% с 16%, при этом доля частных инвесторов, соответственно, выросла до 40% с 34%. Ранее Московская биржа также сообщала, что по состоянию на 15 мая общее количество физических лиц с брокерскими счетами составляет 5 миллионов человек, число открытых ИИСов – свыше 2 миллионов.

РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.