МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций днём в четверг снижается на фиксации прибыли игроками после обновления утром максимумов с начала марта, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.51 мск падает на 1,34%, до 2733,77 пункта, индекс РТС — на 0,63%, до 1217,8 пункта.

На утренних торгах рублевый индекс Мосбиржи смог подняться до 2794,6 рубля – максимума с 5 марта, долларовый РТС поднимался до 1243,27 пункта, обновив максимум с 6 марта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 36 копеек, до 70,73 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 77,75 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 2,6%, до 36,7 доллара за баррель.

"После двух дней бурного роста на российский рынок пришла волна фиксации прибыли. Внешний фон также не способствует дальнейшему росту. Статистика по Европе остаётся слабой, а США готовы устроить очередную конфронтацию с Китаем по поводу доступности американского финансового рынка для китайских компаний", — говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

И наиболее сильные распродажи наблюдаются в бумагах, которые показали рост в последние дни, также отмечает Кочетков.

Среди аутсайдеров — акции "Новатэка" (-2,81%), "Татнефти" (префы снижаются в цене на 1,87%, обыкновенные акции – на 2,74%), "Роснефти" (-3,1%), Polymetal (-2,9%), АФК "Система" (-1,35%), "Сургутнефтегаза" (префы на 1,04%, обыкновенные акции – на 2,08%) и НЛМК (-0,98%).

В лидерах роста – депозитарные расписки группы "Эталон" (6,17%), акции "М.Видео" (3,54%), спекулятивно поднимающиеся префы "Мечела" (3,36%), а также префы "Ленэнерго" (2,52%), обыкновенные акции "Россетей" (1,27%), акции "Русала" (1,12%).

ПРОГНОЗЫ

Западные инвесторы сегодня проявляют склонность к фиксации прибыли, поэтому риски развития нисходящего движения до конца дня остаются актуальными, считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Индекс РТС до закрытия торгов будет торговаться в пределах 1200-1250 пунктов, по индексу Мосбиржи можем увидеть движения в коридоре от 2720 до 2800 пунктов, в свою очередь полагает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".