МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в ближайшие дни может продавить психологически значимый уровень 70 рублей против доллара на фоне дорожающей нефти, однако в июне американская валюта может вернуться к 75 рублям, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Анализ баланса потоков ликвидности валютного рынка РФ свидетельствует, что операции Минфина по покупке (продаже) иностранной валюты, реализуемые ЦБ, являются главным его фактором, отмечают эксперты.

Рубль в четверг, 21 мая, полностью компенсировал обвал против евро (в сумме более чем на 12 рублей), случившийся в начале марта на фоне рухнувшего рынка нефти из-за отсутствия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи с 31 марта. Доллар растерял большую часть мартовского роста (превышавшего на пике 13 рублей), ему остается "отдать" около 2 рублей.

В четверг доллар опускался до 70,6 рубля, евро — до 77,5 рубля — оба — минимумы с 6 марта.

ПОТОКИ ЛИКВИДНОСТИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РФ

Исходя из корреляции динамики товарных рынков, показателей внутреннего потребления и статистики платежного баланса, в мае – июне суммарные показатели импорта и экспорта товаров составят, соответственно, порядка 50 миллиардов долларов и 34 миллиардов, сальдо торгового баланса останется положительным, на уровне 7-9 миллиардов долларов, оценил Александр Осин из компании "Фридом финанс".

Существенную роль в данном случае сыграет то, что сокращение внутреннего потребления нефти позволит РФ фактически высвободить для ее экспорта до половины объема, заявленного к сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+, добавил он.

На погашение внешнего долга уйдет 4,6 миллиарда долларов в мае и 6,4 миллиарда – в июне, оценил Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Для выплаты дивидендов эмитенты продадут валюты на 2,2 миллиарда долларов в мае и на 3,7 миллиарда долларов — в июне. В рамках бюджетного правила и дополнительных операций ЦБ продаст валюты на 3 миллиарда долларов в мае и на 1,7 миллиарда в июне", — оценил эксперт.

"Грубо говоря, продажи валюты ЦБ и из ФНБ, а также под дивиденды (со стороны эмитентов) практически нивелируют платежи по внешнему долгу, но импорт — остается, хоть и упавший. Конечно, есть нерезиденты, которые, скорее всего, продолжат покупать ОФЗ, продавая валюту и балансируя потоки", — рассуждает Вайсберг.

Операции Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, реализуемые ЦБ, являются наиболее стабильным трендовым индикатором динамики ликвидности валютного рынка РФ в мае-июне, резюмирует Осин.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ РУБЛЯ

На конец мая и начало лета преобладают позитивные для курса рубля сигналы, однако высоки и риски, которые связаны как с нерыночным регулированием спроса – предложения в экономике и в сегменте финансовых и сырьевых деривативов, так и с влиянием на настроения инвесторов процесса активизации в США монетарного стимулирования, говорит Осин из "Фридом финанса".

"По курсу — ожидаемый диапазон составляет 65-75,5 рубля за доллар. На данный момент и до середины лета сигналы на покупку и продажу рубля я считаю сбалансированными", — добавил он.

В перспективе конца весны — начала лета определяющими факторами для рубля могут стать динамика стоимости нефти и, соответственно, продажи валюты в рамках бюджетного правила, а также рост импорта, считает Дмитрий Пучкарев из компании "БКС Брокер". Сейчас фактор восстановления нефти во многом уже учтен в динамике валюты, и потенциал дальнейшего укрепления рубля выглядит ограниченным, считает Пучкарев

Впрочем, Вайсберг из ИК "Регион" оценивает, что в моменте вероятно сползание доллара ниже психологически значимой отметки 70 рублей. "Я пока жду ослабления доллара в июне. Сейчас прожмем доллар, возможно, ниже 70 рублей, если нефть-таки выстрелит к уровням 37+ долларов, а потом будет разворот", — добавил он.

В мае, учитывая сохранение достаточно жестких карантинных ограничений, продажи валюты Банком России и сокращение импорта компенсируют негативный для рубля эффект от сокращения экспортной выручки, считает Егор Сусин из Газпромбанка. Дополнительную поддержку его курсу оказывает рост спроса нерезидентов на российские активы на фоне восстановления аппетита к риску и возврата цен на нефть в диапазон 30-40 долларов за баррель, добавил он.

"Но в июне конъюнктура для рубля может ухудшиться, что обусловлено рядом факторов. Постепенное снятие ограничительных мер будет способствовать активизации спроса на валюту со стороны импортеров. Дивидендный фактор может оказывать некоторую поддержку, но переоценивать ее не стоит. Валютная выручка экспортеров существенно сократилась, и они, возможно, будут склонны прибегать к частичному фондированию части дивидендов через расширение рублевого долга, а не продажу валюты", — сказал Сусин.

Наконец, ближе к заседанию по ставкам Банка России (19 июня) рынок полностью учтет в ценах возможность снижения ключевой ставки до 4,5% годовых, полагает эксперт. "Есть сомнения, что Центральный банк будет готов опускать ставки ниже данных уровней, и если сигналов на дальнейшее снижение ставок не последует – то мы можем увидеть частичный выход нерезидентов из рублевых активов. Сильного влияния на курс это оказать не должно, но поддержки рублю с этой стороны уже не будет. В таких условиях целесообразно ожидать возврата курса в район 75 рублей за доллар к концу июня", — заключил он.