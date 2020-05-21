МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизился по итогам четверга в рамках коррекции, хотя и успел обновить с утра максимумы с начала марта.

Усиление коррекционных настроений на мировых фондовых площадках поддержали фиксацию прибыли на рынке РФ после предыдущих четырех дней роста.

В итоге на закрытие торгов индекс Мосбиржи упал на 1,88%, до 2718,67 пункта, индекс РТС — на 1,57%, до 1206,28 пункта.

При этом в начале сессии четверга оба индекса успели обновить максимумы с 5 и 6 марта соответственно: 2794,6 и 1243,27 пункта.

За четыре предыдущих дня индекс Мосбиржи вырос на 7%, РТС — более чем на 11%.

КОРРЕКЦИЯ ВОЗОБЛАДАЛА

Российский фондовый рынок в четверг с утра по инерции обновил максимумы с начала марта на фоне продолжившей дорожать нефти.

Баррель марки Brent сегодня обновил максимум с 11 марта, почти достигнув 37 долларов. Вечером нефть дорожает на 1,2%, превышая 36 долларов за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать опубликованные в среду данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 5 миллионов баррелей. Кроме того, новости о постепенном снятии карантинных мер в разных странах мира должны способствовать восстановлению экономической активности, что неизбежно поддержит спрос на сырье.

Однако западные фондовые рынки в четверг снизились в рамках коррекции. Рост коррекционных настроений вызвало беспокойство инвесторов статистикой рекордного числа выявленных инфицированных коронавирусом в мире за одни сутки. Противоречивая макроэкономическая статистика в США и еврозоне также поддерживала фиксацию прибыли.

В лидерах падения капитализации в РФ оказались акции "нефтянки": "Татнефти" (минус 4,7% "обычка", минус 3,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (минус 4,4%), "Новатэка" (минус 4,1%), "Роснефти" (минус 3,5%).

Выросли в цене в особенности бумаги "М.Видео" (на 3,4%), префы "Мечела" (на 1,9%), "Россетей" (на 0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг в начале сессии попытались продолжить рост и обновили очередные максимумы с начала марта, от которых отступили вниз, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"С технической точки зрения на рынке формируется все больше предпосылок для развития нисходящей коррекции, так как недалеко от достигнутых пиков расположены важные уровни сопротивления. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2650-2750 пунктов", — оценила она.

В пятницу настроения на рынках могут быть неи?тральными, покупки могут носить выборочныи? характер, в свою очередь считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"По нашим оценкам, завтра индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2700-2780 пунктов", — заключил он.