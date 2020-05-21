МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России не усмотрел в действиях Московской биржи по майским фьючерсам на нефть WTI 20-21 апреля нарушений требований законодательства об организованных торгах, нормативных актов Банка России, а также собственных внутренних документов торговой площадки, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Котировки фьючерсов на нефть WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом в тот же день завершились раньше и на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся 20 апреля торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX на 20 апреля.

"Банк России провел анализ ситуации и на основе положений внутренних документов компаний группы "Московская биржа", а также предоставленных ими пояснений не усматривает в действиях биржи нарушений требований законодательства об организованных торгах, нормативных актов Банка России, а также собственных внутренних документов группы "Московская биржа", — говорится в сообщении ЦР РФ.

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ В ЦБ

При этом Банк России отмечает, что регулятору поступают обращения, связанные с ситуацией с фьючерсами на WTI на Московской бирже 20-21 апреля. В частности, они касаются возможности изменения диапазона оценки рыночных рисков и приостановки торгов 21 апреля, вопросов экспирации по отрицательной цене и раскрытия информации о вероятных отрицательных ценах, также есть жалобы на действия брокеров и требования возмещения убытков.

"Содержащееся в запросах требование к профессиональным участникам финансового рынка о возмещении убытков может быть рассмотрено посредством обращения жалобщика в суд", — говорится в комментарии регулятора.

В юридической компании Milton Legal 24 апреля сообщили РИА Новости, что инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI 20 апреля по цене минус 37,63 доллара за баррель, в то время как 21 апреля цена смогла выйти в плюс. В иске инвесторы потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки. Сумма иска может достичь 1 миллиарда рублей.

В свою очередь, ранее в мае финансовый директор биржи Максим Лапин заявил журналистам, что Московская биржа не видит оснований для формирования резервов под разбирательства, в том числе судебные, из-за обвала майских фьючерсов нефти WTI до отрицательных значений, т.к. все обязательства по данному контракту исполнены.

ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТ РЕГУЛЯТОР

В настоящее время Банк России готовит рекомендации биржам и участникам торгов, направленные на минимизацию в будущем рисков участников торгов и их клиентов, возникающих при совершении операций на рынке производных финансовых инструментов, также прокомментировали в пресс-службе ЦБ РФ.

В том числе предполагаются следующие рекомендации: усовершенствование риск-менеджмента, включая риск-менеджмент на стороне участников торгов; реализация мер по снижению технологических рисков проведения торгов в отрицательной зоне, сообщает регулятор.

Кроме того, ЦБ считает, что необходимо более подробное раскрытие информации о возможных рисках финансовых инструментов и принятых инфраструктурными организациями решениях, в том числе в вопросах приостановки торгов.