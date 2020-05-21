МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания будет позволять своим сотрудникам работать из дома на постоянной основе, к 2030 году удаленно будет работать половина сотрудников.

"Мы будем самой передовой компанией на удаленной работе при нашем масштабе благодаря разумному и ответственному плану, как это осуществить…Мы будем делать это размеренно с течением времени", — приводит телеканал NBC слова Цукерберга.

По его словам, через 10 лет около половины сотрудников компании будут работать удаленно. Процесс, по его словам, начнется с "активного освоения удаленного найма" сначала в США, а потом в других странах.

"Кажется не очень хорошо нанимать людей, живущих только рядом с офисами", — сказал Цукерберг.

Ранее компания Twitter сообщила, что работающие удаленно из-за пандемии коронавируса сотрудники смогут придерживаться этого режима постоянно.