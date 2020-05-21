МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля в четверг прибавлял против доллара и евро на фоне дорожающей нефти. Однако усиление общих коррекционных настроений на мировых финансовых рынках к вечеру нивелировало большую часть дневного роста нацвалюты.

Курс доллара расчетами "завтра" по состоянию на 20.51 мск снижается на 17 копеек, до 70,92 рубля, курс евро — на 27 копеек до уровня 77,74 рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом ранее в четверг курс доллара опускался до 70,6 рубля, евро — до 77,5 рубля, достигая минимумов с 6 марта.

В итоге рубль на тот момент полностью компенсировал обвал против евро (в сумме более чем на 12 рублей), начавшийся в начале марта на фоне рухнувшего рынка нефти из-за отсутствия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи после первого квартала. Доллар при этом растерял большую часть мартовского роста (превышавшего на пике 13 рублей), ему остается "отдать" около 2 рублей.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ ОТ НЕФТИ

Российская валюта в течение торгов четверга торговалась в плюсе к основным резервным валютам, продолжая долгосрочно корректироваться вверх после обвала с начала марта.

Тон росту задавала продолжившая дорожать нефть. Баррель марки Brent сегодня обновил максимум с 11 марта, почти достигнув 37 долларов. Вечером нефть повышается в цене на 0,5%, превышая 35,9 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать опубликованные в среду данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 5 миллионов баррелей. Кроме того, новости о постепенном снятии карантинных мер в разных странах мира должны способствовать восстановлению экономической активности, что неизбежно поддержит спрос на сырье.

Однако западные фондовые рынки в четверг снизились в рамках коррекции. Это просигнализировало инвесторам о падении аппетита к риску и стало командой к фиксации прибыли.

В итоге доллар и евро вечером снижаются к рублю всего на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 2,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Растущая нефть, а также изменения в рыночных настроениях в сторону оптимизма в связи с постепенным выходом стран из-под карантинных мер могут оказывать рублю поддержку. Определенную поддержку рублю будет оказывать и период налоговых выплат за счет повышенного спроса на национальную валюту", — считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В ближаи?шие дни ключевые факторы для укрепления рубля останутся в силе, поэтому у есть хорошая возможность для полноценного возвращения курса на уровни 70 рублей и ниже за доллар. Общии? настрои? на глобальных рынках в целом также остается благоприятным, и в условиях постепенного выхода мировои? экономики из карантина кардинально ухудшить аппетит инвесторов к риску могут лишь риски появления второи? волны пандемии", — добавляет Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

Но Покатович всё же не столь оптимистичен. В ближайшей перспективе курс рубля будет формироваться в диапазоне 70-73 рубля за доллар и 77-79 рублей за евро, оценивает он.