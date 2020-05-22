ПЕКИН, 22 мая /ПРАЙМ/. Дефицит государственного бюджета КНР в 2020 году составит 1 триллион юаней (около 141,6 миллиарда долларов), или около 3,6% ВВП, говорится в проекте бюджета.

"Соотношение дефицита бюджета к ВВП ожидается на уровне 3,6%, дефицит составит 1 триллион юаней, на 0,8 процентных пункта больше, чем в 2019 году", — говорится в документе, обнародованном в пятницу на открытии ежегодной сессии главного законодательного органа КНР.

Власти КНР планировали, что в 2019 году дефицит бюджета составит 2,76 триллиона юаней или около 2,8% от ВВП.