ПЕКИН, 22 мая /ПРАЙМ/. Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае в 2020 году составит около 5,5%, власти планируют создать 9 миллионов рабочих мест, следует из обнародованного в пятницу плана социально-экономического развития страны на 2020 год.

"Будут созданы более 9 миллионов рабочих мест. Уровень городской безработицы будет сохраняться на уровне около 5,5%", — говорится в докладе, распространенном во время открытия ежегодной сессии Всекитайского собраний народных представителей.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в 2019 году составил 3,62%, что оказалось ниже ожидаемого властями показателя около 4,5%. Власти планировали создать 11 миллионов рабочих мест, однако в прошлом году эта цифра достигла 13 миллионов.