ПЕКИН, 22 мая /ПРАЙМ/. Правительства на всех уровня в Китае должны "затянуть пояса" в бюджетных расходах в связи с падением ВВП под влиянием эпидемии COVID-19, говорится в рабочем докладе правительства Китая.

"Правительства на всех уровнях должны действительно затянуть пояса. Центральное правительство возьмет на себя ответственность в связи отрицательным ростом в своих бюджетных расходах, сократив более чем на 50% расходы по несущественным и необязательным статьям", — говорится в докладе, с которым на открывшейся сессии заксобрания страны выступает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия, однако это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6-6,5%. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов). Вместе с тем Китай сохранил статус второй экономики мира.

В первом квартале 2020 года из-за пандемии COVID-19 экономика и вовсе показала отрицательный рост, ВВП страны снизился на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после Культурной революции 1976 года.