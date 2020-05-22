ПЕКИН, 22 мая /ПРАЙМ/. Правительство Китая должно сделать все для оказания помощи малым и средним предприятиям, пострадавшим во время эпидемии COVID-19, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Для обеспечения занятости и благосостояния населения мы должны вселить уверенность в более чем 100 миллионов рыночных предприятий. И мы должны сделать все, что в наших силах, для помощи предприятиям, в особенности микропредприятиям, малому и среднему бизнесу, а также самозанятым, для того чтобы пройти через это сложное время", — заявил Ли Кэцян, выступая на открывшейся ежегодной сессии заксобрания страны.

В частности, он отметил, что правительство продолжит сокращать налоги и взносы.