ПЕКИН, 21 мая /ПРАЙМ/. Падение ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 6,8% стало той ценой, которую нужно было заплатить за сдерживание эпидемии коронавируса, говорится в докладе правительства, зачитанном премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на открытии сессии главного законодательного органа страны.

"Как развивающаяся страна с 1,4-миллиардным населением Китай смог сдержать эпидемию коронавируса в столь короткие сроки только путем преодоления огромных трудностей", — заявил Ли Кэцян.

Он подчеркнул, что " успех дался Китаю большой ценой".

"Экономика страны в первом квартале этого года продемонстрировала отрицательный рост, эпидемия оказала большое влияние на обычную жизнь и работу, тем не менее, жизнь бесценна", — указал он.

Премьер Госсовета КНР подчеркнул, что "это была та цена, которую мы должны заплатить, но это та цена, которую заплатить стоит".