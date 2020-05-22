ПЕКИН, 22 мая /ПРАЙМ/. Китай в 2020 году продолжит придерживаться сдержанной монетарной политики и сохранит стабильный курс юаня, завил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Мы продолжим придерживаться более подходящей, гибкой сдержанной монетарной политики. Мы будем использовать различные инструменты, такие как сокращение коэффициента резервирования, снижение процентных ставок, кредитование для обеспечения денежной массы М2, совокупное финансирование будет расти значительно более высокими темпами, чем в прошлом году", — заявил Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся сессии заксобрания в Пекине.

Он добавил, что правительство будет поддерживать стабильный курс юаня на сбалансированном уровне.