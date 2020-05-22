МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу с утра меняется разнонаправленно по отношению к евро и иене на фоне неопределенности в торговых отношениях Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.39 мск курс евро к доллару снижался до 1,0923 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0949 доллара за евро. Курс доллара к иене сокращался до 107,43 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 99,62 пункта.

Некоторую поддержку курсу доллара как надежному активу оказывают ухудшения отношений КНР и США. Инвесторы обратили внимание на заявление американских властей о том, что, если в ходе расследования будет доказана вина Китая в неэффективном реагировании во время вспышки коронавируса, то стране придется столкнуться с серьезными последствиями. В свою очередь Китай считает, что США намеренно пытается помешать реализации торговой сделки между странами.

"Разногласия между США и Китаем длятся уже давно", — сказал агентству Рейтер валютный стратег Daiwa Securities Юкио Ишидзуки (Yukio Ishizuki).

В то же время, давление на курс доллара по отношению к более надежной иене оказывают новые меры Банка Японии. Так, центральный банк страны оставил прежней базовую ставку и принял решения выделять кредиты под 0% тем частным финансовым структурам, которые возьмут на себя выполнение правительственного решения о беспроцентных и беззалоговых займах для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате распространения коронавируса.