МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу растерял почти половину роста предыдущих четырех сессий и снижается под давлением негативных настроений глобальных инвесторов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.27 мск пятницы рос на 93 копейки — до 71,9 рубля, курс евро — на 68 копеек, до 78,38 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 4,71% — до 34,36 доллара за баррель.

ГЛОБАЛЬНЫЙ НЕГАТИВ

Курс рубля в пятницу сдает позиции к основным иностранным валютам на фоне противоречий между США и Китаем, которые сильно бьют по нефтяным котировкам. В ходе торгов рубль вернулся к отметкам среды: доллар максимально поднимался до 72,11 рубля, евро – до 78,62 рубля.

К текущему моменту рубль теряет порядка 1,3% к доллару и около 0,9% к евро. Европейская валюта также сдает свои позиции на международном рынке форекс и снижается к доллару на 0,36% — до 1,0907 доллара.

Американские власти ранее заявили, что если в ходе расследования будет доказана вина Китая в неэффективном реагировании на вспышку коронавируса, последствия будут серьезными. В свою очередь Китай считает, что США намеренно пытаются помешать реализации торговой сделки между странами.

Чувствительна для инвесторов и информация о готовности властей Китая ввести новый закон о национальной безопасности в Гонконге после нескольких месяцев антиправительственных протестов. Согласно появившимся сообщениям, проект предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. Как сообщают СМИ, из-за мер в отношении Гонконга сенаторы США готовят санкции против Китая.

Политическое обострение между США и КНР негативно сказывается на мировых рынках, отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

Рубль в пятницу попал под давление общего снижения аппетита к риску на глобальных площадках и коррекции цен на нефть после их активного восстановления с конца апреля, говорит в свою очередь Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Нервозность у инвесторов вызывают трения между США и Китаем. В результате на развивающихся рынках в пятницу снижаются почти все валюты. Впрочем, не исключено, что после сегодняшней коррекции глобальных площадок можно будет ожидать возобновления оптимизма и аппетита к риску, если крупнейшие страны продолжат ослаблять ограничения и способствовать восстановлению экономического роста", — в то же время добавил он.

ПРОГНОЗЫ

На внутреннем рынке внимание инвесторов в пятницу будет приковано к традиционной пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, от которой ждут новых сигналов, подтверждающих намерения смягчать процентную политику, отмечает Кравченко.

Кочетков предполагает, что рубль до конца дня сохранит негативный либо неопределенный настрой. По его прогнозу, торги будут проходить в диапазоне 71,5-73 рубля за доллар.

"Наиболее значимыми факторами для курса рубля в ближайшее время будут настроения на глобальных площадках, которые вполне могут продолжать ухудшаться, реагируя на обострение взаимной риторики между США и Китаем", — считают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.