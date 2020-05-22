МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 64,66 копейки — до 78,4431 рубля, курс доллара увеличился на 95,64 копейки — до 71,8804 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, увеличилась по сравнению с показателем на пятницу на 81,7 копейки, составив 74,8336 рубля.