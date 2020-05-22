МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем дорожает к евро и дешевеет к более надежной иене на фоне признаков усиления напряженности в отношениях Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,0903 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0949 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,46 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,38%, до 99,72 пункта.

Трейдеры в пятницу предпочитают отказаться от рисковых активов на фоне признаков усиления напряженности в отношениях между США и Китаем. По данным американских СМИ, сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, причастных к подготовке и реализации системы новых законов в Гонконге.

Это было воспринято рынками как очередной сигнал к тому, что отношения двух крупнейших экономик могут ухудшиться. Ранее на текущей неделе сенат США принял акт, который может привести к уходу компаний КНР с американских бирж, а в конце прошлой недели минторг США принял меры, направленные против поставок полупроводников от мировых производителей микросхем китайской компании Huawei.

"Поскольку торговый конфликт также означает укрепление доллара — по крайней мере, именно так это интерпретировал рынок до сих пор — ослабление доллара, наблюдавшееся в последние дни, подходит к концу. Для пары евро-доллар это означает, что подъем курса евро выше отметки 1,1 доллара был недолгим и пока повторяться не будет", — считает валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лёйхтманн (Ulrich Leuchtmann), мнение которого приводит агентство Рейтер.