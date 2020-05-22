МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются в среднем на 5-6% на обострении опасений за перспективы экономики Китая, который является одним из крупнейших мировых потребителей сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.35 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,94% — до 34,28 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 6,41%, до 31,86 доллара за баррель.

Давление на настроения инвесторов в пятницу оказывает усилившаяся обеспокоенность за перспективы второй по величине мировой экономики — Китая. Поводом стало выступление премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и признаки обострения напряженности между КНР и США.

Кэцян в пятницу выступил с докладом, в ходе которого сообщил, что власти на фоне эпидемии коронавируса и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году, которые обычно озвучивались на открытии сессии парламента. Это привело к опасениям, что последствия пандемии коронавируса будут оказывать давление на экономику страны и ее спрос на нефть.

Также инвесторов беспокоит риск усиления напряженности в отношениях между США и Китаем. Американские СМИ сообщили в четверг вечером, что сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, причастных к подготовке и реализации системы новых законов в Гонконге.

"Есть ряд причин, по которым инвесторы проявляют осторожность в торговле нефтью, а учитывая темпы роста (цен — ред.) в последние недели, неудивительно, что люди предпочитают отказаться от риска перед выходными" — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy). Текущая неделя может стать уже пятой подряд, когда зафиксирован недельный подъем цен на нефть на фоне ослабления опасений за перспективы спроса на сырье.