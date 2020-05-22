МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Рубль сократил темпы падения к доллару и евро на 20-30 копеек на фоне заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.36 мск пятницы повышался на 70 копеек, до 71,67 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 78,09 рубля. До начала пресс-конференции главы ЦБ РФ рубль терял на 20-30 копеек больше к основным резервным валютам.

Набиуллина, в частности, заявила, что действие временных проинфляционных факторов оказалось меньше, чем ожидал ЦБ и регулятор имеет потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки. При этом вариант снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт в июне — "на столе". Интерес к российским акциям и облигациям со стороны иностранных инвесторов восстанавливается, также оценила она.