МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается второй день подряд на фоне ухудшения настроений на зарубежных рынках, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 14.29 мск снижался на 0,82%, до 2696,31 пункта, индекс РТС — на 1,63%, до 1186,67 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" поднимался на 67 копеек — до 71,64 рубля, курс евро — на 42 копейки – до 78,12 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 4,66% — до 34,38 доллара за баррель.

РЫНКИ АКЦИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В пятницу рисковые активы по всему миру корректируются после позитивного начала недели, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Накануне негативным сигналом для западных рынков стала публикация макроданных в США, в том числе предварительный PMI и данные о заявках на пособие по безработице, указывает он.

Сегодня снижение котировок на мировых площадках ускорилось – инвесторов насторожили итоги проходящего в Китае Всекитайского собрания народных представителей, на повестке которого в том числе стояло рассмотрение законопроекта о национальной безопасности Гонконга, также отмечает аналитик. Закон направлен на предотвращение сепаратистской деятельности, терроризма и вмешательства извне, добавляет Кадулин.

"Важно отметить, что споры вокруг статуса территории, особенно после серии протестов, остаются одним из наиболее горячих вопросов конфронтации Китая и США, и принятие законопроекта накалит обстановку еще сильнее и может повлечь за собой жесткие ответные действия", — говорит эксперт.

"Российский рынок реагирует на ухудшение внешнего фона. Китай отказался от жестких целей роста ВВП в текущем году из-за пандемии COVID-19. В США готовят законопроекты, которые могут вновь ухудшить отношения между Вашингтоном и Пекином. Дополнительным негативом для российского рынка является нефть, которая также корректируется после шести дней роста", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

На этом фоне азиатские площадки закрылись снижением на 0,8-5,56%, европейские индексы теряют 0,23-0,76%, фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,19-0,33%.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди аутсайдеров – акции "Норникеля" (-2,02%), "М.Видео" (-1,79%), "Новатэка" (-1,78%), "Роснефти" (-1,61%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,36%), а также акции ОВК (-1,31%), обыкновенные акции "Башнефти" (-1%), акции Московской биржи (-0,89%), ВТБ (-0,74%) и акции "Полюса" (-0,69%).

В лидерах роста – акции НЛМК (1,7%),"Распадской" (1,43%), обыкновенные акции "Россетей" (1,17%), акции ФСК "ЕЭС" (1,07%), "Фосагро" (1,06%), а также акции "Северстали" (1%), депозитарные расписки "Русагро" (0,72%) и акции "Акрона" (0,67%).

Акции "Интер РАО" поднимаются на 2,3% на фоне публикации позитивных данных по МСФО. Так, чистая прибыль "Интер РАО" в первом квартале 2020 года выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34,6 миллиарда рублей.

Кроме того, в ходе телефонной конференции руководитель финансово-экономического центра "Интер РАО" Евгений Мирошниченко заявил, что компания не планирует пересматривать дивидендную политику, которая предполагает выплату 25% от прибыли по МСФО.

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи в минусе, тем не менее, привлекательность российских активов остается высокой, перспективы дальнейшего смягчения ДКП будут привлекать иностранных инвесторов, отмечает Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

До конца дня на Московской бирже будут доминировать продавцы, в пользу которых также говорит перекупленность рынка в первой половине недели, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер". Есть риск того, что индекс Мосбиржи закроет неделю ниже отметки 2700 пунктов, добавляет он.

Перед выходными игроки будут преимущественно продавать бумаги, поэтому не исключено, что торги к концу дня будут идти в диапазоне 1150-1170 пунктов по индексу РТС, считает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс". Потенциал снижения по индексу Мосбиржи составляет 2680 пунктов, добавляет он.