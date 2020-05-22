МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером поднимается, инвесторы оценивают новости по отношениям США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,0899 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0949 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,59 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,39%, до 99,76 пункта.

Опасения за отношения двух крупнейших экономик усилились после новостей из США. По данным американских СМИ, сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, причастных к подготовке и реализации системы новых законов в Гонконге.

В результате на рынках наблюдается уход трейдеров от риска, что сдерживает фондовые рынки и поддерживает более надежные активы, такие как американский доллар и золото.

"На данный момент валюты отражают настроение ухода от риска, что, по крайней мере сегодня, объясняет рост доллара. Я думаю, сегодня он продолжит подниматься и сдерживать валюты, например евро и фунт", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика Mizuho Bank Нила Джонса (Neil Jones).