МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Цена на золото растет днём в пятницу чуть более высокими темпами, чем утром, на фоне сохранения неопределенности вокруг развития торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,83%, или на 14,4 доллара, до 1736,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро рос на 1,95%, до 17,703 доллара за унцию.

Отношения двух экономически крупнейших стран мира продолжают оставаться в центре внимания рынков. Неопределенность вокруг их перспектив поддерживает спрос на активы-"убежища", к которым относится и золото.

Так, инвесторы обратили внимание на сообщения американских СМИ о том, что накануне вечером США подготовили двухпартийный законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, причастных к подготовке и реализации системы новых законов в Гонконге.

"Тот факт, что большинство фондовых и других рынков находятся под давлением неопределенности вокруг ситуации с Китаем и США, помогает золоту", — заявил агентству Рейтер аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).