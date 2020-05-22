МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу завершили торги преимущественно в минусе, опасения вокруг отношений США и КНР сдержали торги, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,37%, до 5993,28 пункта, французский CAC 40 — на 0,02%, до 4444,56 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,07%, до 11073,87 пункта.

Новые риски вокруг отношений США и Китая сдержали торги в регионе. По данным американских СМИ, сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, причастных к подготовке и реализации системы новых законов в Гонконге.

Ранее США осудили внесение в повестку Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) законопроекта о нацбезопасности Гонконга, поскольку это идет в обход законодательных процедур Гонконга и игнорирует волю его народа, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Опасения вокруг отношений США и Китая привели к уходу трейдеров от риска, что сдержало фондовые рынки и поддержало спрос на более надежные активы, такие как американский доллар и золото. Акции британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc подешевели по итогам торгов на 5% в Лондоне из-за опасений по поводу Гонконга.

"Неопределенности очень много, и это, скорее всего, продолжит сдерживать аппетит к риску", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойи (Edward Moya).