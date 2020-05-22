МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизился по итогам пятницы в рамках продолжившейся второй день подряд коррекции.

Ухудшение конъюнктуры мировых рынков на фоне роста геополитических рисков из-за противоречий между США и КНР по Гонконгу добавило негатива на рынки перед выходными

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,34%, до 2709,38 пункта, индекс РТС — на 1,48%, до 1188,47 пункта. За неделю оба основных биржевых индекса выросли — на 4,45% и на 7,31% соответственно.

КОРРЕКЦИЯ ПРОДОЛЖИЛАСЬ

Российский фондовый рынок в пятницу торговался в минусе, продолжая корректироваться вниз после нескольких дней роста. Внешний негатив поддерживал снижение российских акций.

Западные фондовые рынки в пятницу вечером в основном снижаются — на 0,1-0,5%. Инвесторы негативно отреагировали на рост геополитических рисков.

Отношения двух крупнейших экономик (США и КНР) продолжают оставаться в центре внимания рынков. Американские СМИ сообщили накануне вечером, что США подготовили двухпартийный законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, причастных к подготовке и реализации системы новых законов в Гонконге после нескольких месяцев антиправительственных протестов.

Рынок нефти также пошел вниз после нескольких дней роста, не сумев преодолеть важный уровень сопротивления росту 37 долларов за баррель сорта Brent. Вечером нефть дешевела на 3,6%, до 34,76 доллара.

Поводом для коррекции стали опасения за перспективы экономики Китая, который является одним из крупнейших мировых потребителей сырья. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в пятницу выступил с докладом, в ходе которого сообщил, что власти на фоне карантинных мер из-за эпидемии коронавируса и их влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году, которые обычно озвучивались на открытии сессии парламента.

В лидерах снижения в РФ оказались акции "Норникеля" (-2,4%), Сбербанка (-1,8%), "Новатэка" (-1,3%), "Полюса" (-0,9%). Выросли бумаги "Россетей" (+3,6%), "Интер РАО" (+2,4%), НЛМК (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились, но стремились отвоевать часть позиций к завершению дня, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Индикаторы находятся не так далеко от среднесрочных сопротивлений (2800 и 1300 пунктов), которые проверяют силы "быков". У указанных отметок сохраняется повышенная опасность развития нисходящего движения с ближайшими важными поддержками на 2600 и 1100 пунктах. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2650-2750 пунктов", — оценила она.

Индекс Мосбиржи сегодня пытался тестировать уровень поддержки 2690 пунктов, но в итоге закрепился выше 2700 пунктов, что указывает на позитивный настрой игроков, отметил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"На следующей неделе с высокой вероятностью торги будут идти преимущественно в верхней части диапазона 2700-2800 пунктов по индексу. Не исключена попытка закрепиться и еще выше", — добавил он.

В понедельник торги на отечественном рынке будут проходить в спокойном ключе, рассчитывает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Рынки США и Великобритании будут закрыты в связи с национальными праздниками. Япония в этот день может объявить об отмене режима чрезвычайной ситуации в Токио и соседних префектурах, введенного ранее из-за COVID-19. По нашим оценкам, в понедельник индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2680-2750 пунктов", — оценил он.