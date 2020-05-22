МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения основных биржевых индексов и рубля вслед за рынком нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся за неделю на 1,4% и на 1,3%, до 2670 пунктов и 1173 пункта соответственно.

Цена на нефть марки Brent при этом опустится на 1,5 доллара, до уровня 33,8 доллара за баррель марки Brent, а курс евро на форексе останется около 1,09 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке за неделю повысится на 80 копеек, до уровня 72,4 рубля, евро – на 90 копеек, до 78,9 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Многое на рынках будет определяться динамикой отношений США и КНР, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"В США разрабатываются законы, которые могут усложнить американское финансирование китайских компаний, а также привести к делистингу многих из них с американских торговых площадок. Кроме того, Китай отказался от таргетирования показателя ВВП в текущем году, что также увеличивает сомнения и неопределенность", — говорит он.

Скорее всего, тлеющий конфликт США и Китая будет поддерживать на рынках некоторый пессимизм на предстоящей неделе, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Макроэкономическая статистика будет выходить примерно в рамках ожиданий, однако она будет в большей степени потворствовать "медведям", так как с каждым днем растет уверенность в затяжном характере текущего кризиса, добавляет эксперт.

"Учитывая, что в понедельник рынки США и Великобритании будут закрыты, внимание инвесторов по-прежнему будет приковано к ситуации вокруг Китая. Коронавирус, Huawei, а теперь еще и усиление давления на Гонконг приближают температуру к точке, невиданной со времен 1989 года после событий на площади Тяньаньмэнь. В отличие от событий тридцатилетней давности, когда Китай относительно безболезненно пережил период санкций, сегодня глобальная экономика не благоприятствует росту", — говорит Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

"Несколько компенсировать данный фактор смогут ожидания оживления экономической активности в различных странах на фоне ослабления карантинных мер. Однако инвесторам стоит помнить, что существуют экономические риски раннего смягчения карантина, которое может привести к появлению второй волны коронавируса", — обращает внимание Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Цены на нефть несколько скорректируются относительно высот, достигнутых на неделе 18-22 мая, однако Brent продолжит стоить заметно выше 30 долларов за баррель, примерно на уровне 33-34 долларов, прогнозирует Манько.

"Нефтяной рынок после взрывного роста вновь под давлением. Помимо неопределенности от нагнетания проблем в отношениях США и КНР, существенное влияние на рынок оказывают ожидания роста объемов сланцевой добычи в США после роста котировок", — отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Из макроэкономической статистики в рамках предстоящей недели — ВВП и индекс делового климата в Германии, данные по заявкам на пособие по безработице и индексу потребительского доверия в США, а также ИПЦ Еврозоны, напоминает Зварич.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Удастся ли рынку удержать рубежи выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи и не вернуться в боковой дрейф между 2600 и 2700, будет по-прежнему зависеть от ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках и характера общерыночных настроений, который в свою очередь могут определить новости по ситуации с COVID-19, степень напряженности по линии США-КНР, выходящие макроэкономические прогнозы и статистика, отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

На предстоящей неделе можно ждать паузы или даже небольшой коррекции, считает Кочетков из "Открытие Брокер". Нефть заметно восстановилась, но также оказалась в зоне перекупленности, добавляет он.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает, что рынок может возобновить коррекцию, цель снижения — 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Оптимизм отыгран заранее, а новых поводов для роста пока нет, добавляет он.

Учитывая риски волны продаж на мировых рынках, Зварич из Промсвязьбанка ожидает, что в рамках предстоящей недели индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2600-2700 пунктов. В случае же серьезного ухудшения отношений между США и Китаем продажи могут увести российский рынок под нижнюю границу данного коридора, полагает он.

По мнению Елены Кожуховой из ИК "Велес Капитал", российский фондовый рынок, также как и американские площадки, находится на перепутье между развитием среднесрочного роста и возвращением к снижению.

"Ключевыми сопротивлениями для индексов Мосбиржи и РТС в ближайшей перспективе выступают уровни 2800 и 1300 пунктов. Индикаторы, с одной стороны, сохраняют краткосрочный потенциал роста к указанным значениям, а с другой — столкнутся с рисками развития падения при появлении фундаментального негатива", — добавляет она.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ

Дальнейшее укрепление рубля будет сдерживаться неуверенностью рынка нефти и падением аппетита к риску из-за опасений по поводу дальнейших осложнений в торговых и политических отношениях США и КНР, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Ожидать дальнейшего укрепления рубля сейчас вряд ли стоит, особенно учитывая умеренный аппетит нерезидентов к ОФЗ, также считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион"

"В условиях постепенного восстановления импорта по мере снятия карантинных ограничений, американская валюта, вероятно, будет смещаться в сторону более высоких отметок. Росту цен на нефть, который мог бы вновь подтолкнуть рубль вверх, мешают долгожданные меры поддержки сланцевиков со стороны США (льготные кредиты плюс снижения роялти), которые позволят медленнее снижать добычу", — добавил он.

Помимо коррекции нефтяных котировок, давление на рубль оказывают обсуждение пересмотра бюджетного правила, которое инвесторы изначально толковали как возможное ослабление поддержки рубля, отметил Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Курс, вероятно, останется в диапазоне 71-73 рубля за доллар, хотя потенциал рубля к ослаблению сейчас больше чем к укреплению, оценил Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Пауза в росте рынков и осложнения в американо-китайских отношениях могут непосредственно отразиться на секторах нефтедобычи и металлургии, считает Кочетков из "Открытие Брокер". В секторе электрогенерации, напротив, может продолжиться переоценка в связи с дивидендными перспективами и вероятным снижением ставки ЦБ РФ, добавляет аналитик.

Надежды на прохождение пика заболеваемости в России несколько повысят интерес к акциям российских розничных сетей и банков, однако это не будет выглядеть как ралли, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

"Цены на нефть будут поддерживать котировки нефтегазовых компаний, однако мы ожидаем скорее небольшое снижение по итогам недели. В целом лучше рынка на предстоящей неделе будут акции банков и ритейлеров, а хуже рынка акции металлургов", — добавляет он.

Ващенко из "Фридом Финанс" отмечает, что на предстоящей неделе в фокусе отчетность МТС.

"Отыгрываться будут преимущественно внешние события, а также новости по распространению коронавируса. Есть надежда, что на предстоящей неделе могут быть приняты решения по снятию некоторых ограничений, поскольку пик заболеваемости проходит. Это поддержит котировки банков, ритейлеров", — добавляет он.

По мнению Кожуховой из ИК "Велес Капитал", если аппетит к риску вновь ухудшится, золото может возобновить повышение и оказать поддержку акциям "Полюса" и Polymetal, которые пока воздерживаются от пробоя поддержек 11 500 рублей и 1 400 рублей, соответственно. При обратном сценарии бумаги золотодобытчиков могут закрепиться ниже указанных уровней и начать переход к среднесрочному снижению, добавляет она.