ВАШИНГТОН, 22 мая /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы на закрытии торговой сессии в пятницу показали разнонаправленную динамику, что связано с напряжённостью между США и Китаем, а также корпоративными новостями, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 23.03 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,04%, до 24465,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,43%, до 9324,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 2955,45 пункта.

Отношения двух крупнейших экономик мира продолжают оставаться в центре внимания рынков. Американские СМИ сообщили накануне вечером, что США подготовили двухпартийный законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, причастных к подготовке и реализации системы новых законов в Гонконге.

Вместе с этим ранее в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии главного законодательного органа страны заявил, что Китай готов работать совместно с США над реализацией первой части торгового соглашения, которое стороны подписали в январе.