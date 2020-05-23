МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Аргентина не выплатила проценты по облигациям в размере 503 миллионов долларов, это невыполнение обязательств соответствует актуальному суверенному рейтингу страны CA, передает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение рейтингового агентства.

"Заглядывая в будущее, Moody's ожидает, что перспективы реструктуризации долга Аргентины вполне вероятно станут более сложными", — отмечается в сообщении агентства относительно переговоров Аргентины с ее кредиторами по поводу задолженности в 65 миллиардов долларов.

В пятницу истекает срок выплаты процентов по долгу на сумму около 500 миллионов долларов, этот платеж произведен не будет, что фактически означает дефолт для Аргентины. Также до 22 мая власти планировали договориться о реструктуризации долга, но накануне они решили продлить переговоры до 2 июня.

План, который предлагает кредиторам правительство Аргентины, предусматривает отсутствие платежей по долгу в течение трёх лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга.