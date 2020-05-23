МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Сотни тысяч клиентов российских банков ежегодно становятся жертвами мошенников. Что делать жертве "социальных инженеров" и есть ли шанс вернуть свои деньги, РИА Новости рассказала заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Один из распространенных способов мошенничества с использованием социальной инженерии — звонок злоумышленника от имени сотрудника банка, который заявляет клиенту, что его средства в опасности. Порой мошеннику удается убедить жертву перевести деньги якобы на безопасный счет. Как показывает практика, методы банков по защите клиентов в подобных случаях не всегда срабатывают – жертва под впечатлением от общения с "социальным инженером" все равно переводит деньги мошенникам, подтверждая операцию в своем банке.

В другом случае мошенникам удается выведать у банковского клиента данные, с помощью которых похищаются деньги.

ЧТО ДЕЛАТЬ

"Если клиент банка подозревает, что стал жертвой мошенников, необходимо одновременно и незамедлительно обращаться в МВД – территориальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями, и банки — свой, где открыт счет, и банк, куда переведены денежные средства", — говорит Лазарева.

Заявление в полицию, учитывая сегодняшние ограничения, можно подать дистанционно, а с банками нужно связываться по телефонам горячих линий, в личном кабинете или через приложение.

По словам эксперта, как правило, после обращения в банк пострадавшему блокируют карту для предотвращения дальнейших махинаций. Вернуть же украденные с карты деньги в большинстве случаев невозможно.

"Судебная практика по этому вопросу достаточно показательна, не в пользу пострадавших, и в каждой ситуации свои особенности. Однако в случае если по возбужденному уголовному делу все-таки будет движение, то надежда на возврат денежных средств небольшая, но есть", — отметила Лазарева.

По ее словам, ежегодно в России регистрируются сотни тысяч подобных обращений от жертв мошенников.

"Если человек будет соблюдать элементарные правила использования карты, личного кабинета, не будет никому сообщать коды доступа, то лишить его денежных средств будет просто невозможно", — подчеркнула эксперт.

УТЕЧКА ДАННЫХ

Вместе с тем руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов обратил внимание, что одна из главных проблем в такого рода случаях – это утечки персональных данных банковских клиентов.

По его словам, люди не склонны выдавать по первой просьбе коды из СМС или переводить средства на неизвестный счет.

"Но когда мошенник, звонящий под именем сотрудника банка, располагает очень подробными сведениями о своей потенциальной жертве — знает, что в таком-то банке у него счет, сколько денег на этом счету, какие операции были, — то у человека возникает ощущение, что он разговаривает с сотрудником банка. Потому что никто, кроме сотрудников банка, не должен располагать такими сведениями", — отметил Ульянов.

По его словам, даже подготовленные люди, которые работают в области информационной безопасности и знают о мошеннических схемах, все равно попадаются на эту удочку, потому что мошенники очень точно подстраиваются под поведение банковских сотрудников. "Тем более что сотрудники банка тоже периодически связываются со своими клиентами для подтверждения операций", — отметил эксперт.