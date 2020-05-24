МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 миллиардов рублей на поддержку 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления в связи с пандемией коронавируса на 1 мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года, сообщила пресс-служба кабмина.

"Российские регионы получат дотации в размере 100 миллиардов рублей, компенсирующие снижение доходов бюджетов. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Подчеркивается, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях экономических ограничений из-за пандемии.