МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Одна из крупнейших золотодобывающих компаний мира AngloGold Ashanti временно приостановила работы на одной из шахт в в ЮАР после выявления более 160 случаев заражения коронавирусом, следует из пресс-релиза на сайте компании.

Речь идет об одной из самых глубоких шахт в мире — шахте Мпоненг в провинции Гаутенг. Сообщается, что среди рабочих было проведено в общей сложности 650 тестов на коронавирус нового типа, 164 из них оказались положительными. При этом подавляющее большинство зараженных не проявляли симптомов заболевания. Все инфицированные будут изолированы в соответствии с действующими правилами, отмечается в релизе.

"В качестве меры предосторожности … работы на шахте Мпоненг, которые (ранее — ред.) были сокращены на 50%, временно приостановлены на добровольной основе с целью отследить контакты (зараженных — ред.) и заново тщательно очистить и продезинфицировать рабочие места и ключевые объекты инфраструктуры", — говорится в релизе.

По последним данным, в ЮАР выявлено 21 343 зараженных коронавирусом. Скончались 407 человек, вылечились 10 104 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.