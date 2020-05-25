МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в начале торгов понедельника вслед за отечественной валютой и нефтью, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск понедельника поднимался на 0,75% — до 2729,64 пункта, индекс РТС — на 1,17%, до 1202,4 пункта.

Курс рубля прибавляет 13 копеек к доллару — до 71,51 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,48% — до 35,3 доллара за баррель.