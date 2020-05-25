МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии в понедельник растут на волне оптимизма, вызванной постепенным снятием карантинных мер, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.45 мск французский CAC 40 рос на 0,61%, до 4471,16 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,85%, до 1164,4 пункта.

Фондовые биржи Великобритании закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 опустился на 0,37% — до 5993,28 пункта,

Постепенное открытие экономик дает надежду инвесторам относительно начала экономического восстановления. Как сообщают СМИ, в воскресенье церкви во Франции провели свою первую мессу за два месяца, поскольку правительство разрешило открывать храмы. Следующий этап снятия карантина, в рамках которого начнут открывать кафе и бары, намечен на 2 июня. Богослужения во всех храмах также возобновились в Италии.

С 25 мая ряд регионов Испании начнут вторую стадию снятия ограничений, которая предполагает открытие пляжей для отдыха и купания, а не только для занятий спортом и прогулок.