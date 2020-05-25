МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" перешли к небольшому снижению после публикации данных по перевозкам за апрель, следует из данных торгов Московской биржи.

К 11.10 мск акции "Аэрофлота" снижались на 0,16% — до 72,86 рубля, до сообщения росли на 0,3%. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,78%.

Ранее в понедельник крупнейший российский авиаперевозчик сообщил, что группа "Аэрофлот" за январь-апрель снизила перевозки на 34,7%, в апреле — на 95,2%.