МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Первый месячный аукцион прямого РЕПО в понедельник не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщает ЦБ РФ.

"Сообщаем, что аукцион прямого РЕПО на срок 28 дней, проведенный 25.05.2020 с 10:45 до 11:15 московского времени, не состоялся в связи с отсутствием заявок", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ на прошлой неделе сообщил, что первый аукцион месячного РЕПО будет проведен 25 мая. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что его объем составит 500 миллиардов рублей.