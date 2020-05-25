МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Несостоявшийся аукцион РЕПО на срок 1 месяц не является для Банка России неожиданностью, это подтверждает, что текущий уровень ликвидности российского банковского сектора является достаточным, говорится в сообщении регулятора.

"Аукцион РЕПО Банка России на срок 1 месяц, проведенный 25 мая 2020 года, признан несостоявшимся ввиду отсутствия необходимого количества заявок. Такой результат не является для Банка России неожиданным. Он подтверждает, что текущий уровень ликвидности российского банковского сектора является достаточным", — сказано в сообщении.

Отмечается, что с середины мая динамика факторов, влияющих на ликвидность, постепенно нормализуется, способствуя более равномерному распределению ликвидности в банковском секторе и большей предсказуемости ее изменений для отдельных кредитных организаций. При этом ставки денежного рынка формируются вблизи или чуть ниже ключевой ставки, подчеркнули в ЦБ.

"Банк России продолжит проведение долгосрочных аукционов РЕПО в соответствии с ранее опубликованным графиком, допуская возможность усиления неравномерности распределения ликвидности в банковской системе при сохранении общего структурного профицита", — заявил регулятор.

В ЦБ указали, что в текущих условиях этот инструмент дает участникам рынка дополнительную уверенность в возможности получения ликвидности, если она понадобится, позволит кредитным организациям более гибко управлять срочной структурой своих пассивов, сохраняя возможности для реструктуризации текущих ссуд и выдачи новых долгосрочных кредитов.