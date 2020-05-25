МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно растут в понедельник вслед за европейскими и азиатскими фондовыми рынками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивал на 0,93%, до 24650 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,02%, до 9502,38 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,94%, до 2980,62 пункта. Торгов на американских фондовых биржах в понедельник не будет в связи с национальным праздником.

Трейдеры обратили внимание на динамику фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которые закрыли торги понедельника преимущественно ростом. Фондовые биржи Франции и Германии также торгуются сейчас в "зеленой зоне".

Инвесторы с оптимизмом отыгрывают новости о том, что власти Японии готовы досрочно снять ограничительные меры в связи с коронавирусом. Постепенное снятие карантинных мер продолжается и в Европе, что дает инвесторам надежду на восстановление экономики.

Кроме того, в ходе этой недели будет опубликована вторая оценка ВВП США в первом квартале. Аналитики прогнозируют, что по ней показатель упал на 4,8%, как и по первой оценке.