МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в первый день недели уверенно растет в рамках коррекции после снижения в предыдущие две торговые сессии, подхваченный общим позитивом глобальных инвесторов, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.01 мск увеличивается на 1,29%, до 2744,41 пункта, индекс РТС — на 1,4%, до 1205,14 пункта.

Рубль при этом стабилен. Курс доллара расчетами "завтра" растёт на 11 копеек, до 71,75 рубля, курс евро – на 6 копеек, до 78,14 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent также несколько дорожает — на 0,26%, до 35,2 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы в понедельник пребывают в плюсе благодаря сохранению оптимистичных настроений за рубежом, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Основные европейские индексы растут в пределах 1,5-2,5%, следует из данных с этих площадок.

Торговые обороты при этом низкие на фоне праздников в США и Великобритании, в то же время указывает Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Россетей" (4,67%), акции ТГК-1 (3,98%), префы "Ленэнерго" (3,96%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (3,09%), акции ММК (3,04%), а также акции "Интер РАО" (2,46%), компании "Энел Россия" 2,37%), "Акрона" (2,31%), депозитарные расписки "Ленты" (2,26%).

С технической точки зрения акции ММК в понедельник поднялись выше важного краткосрочного сопротивления 38,8 рубля, что в условиях восходящего тренда по техническому параметру ADX указывает на неплохие шансы развития повышения в район максимумов c конца апреля, до отметки 40,9 рубля, отмечает Кожухова.

"Со среднесрочной точки зрения можно будет говорить об улучшении перспектив в пользу "быков" при закреплении выше 40,9 рубля – в этом случае ближайшими целями бумаг станут уровни 42,1 рубля и 43,35 рубля", — добавляет она.

Акции "Аэрофлота" умеренно поднимаются на 0,14% после небольшого снижения на публикации операционных данных.

Ранее в понедельник крупнейший российский авиаперевозчик сообщил, что группа "Аэрофлот" за январь-апрель снизила перевозки на 34,7%, в апреле — на 95,2%.

Среди аутсайдеров – обыкновенные акции "Мечела" (-0,42%), префы Сбербанка (-0,31%), акции "Детского мира" (-0,29%), префы "Транснефти" (-0,27%), акции "Фосагро" (-0,18%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Активность может ещё больше упасть на вечернем отрезке торгов, а направленность рынка сохранится, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". Более слабый рубль окажет поддержку акциям экспортёров, добавляет он.

Теперь мы можем увидеть попытку пробоя ближайших сопротивлений, у индекса Мосбиржи оно находится на отметке 2747 пунктов, у индекса РТС — на уровне 1223 пунктов, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Однако без ускорения роста внешних площадок преодолеть эти технические препятствия будет проблематично, заключает он.