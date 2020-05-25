МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в понедельник вечером на фоне укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,3%, или на 5,25 доллара — до 1730,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро опускался на 0,16% — до 17,665 доллара за унцию.

Давление на цену золота оказывает рост курса доллара. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость металла, который становится дороже для держателей иностранной валюты. На рынках преобладает оптимизм вокруг снятия карантинных мер и открытия экономик.

"Основным двигателем, вероятно, остается доллар, который немного укрепился, а также рисковые настроения, которые сохраняются, несмотря на напряженность в отношениях США и Китая…", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге. По его словам, если США продолжат подрывать интересы Китая, Пекин предпримет контрмеры.