МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ заметно вырос по итогам торгов в понедельник на внешнем позитиве. При этом выходной в США (там отмечается День Поминовения) обусловил невысокую рыночную активность на российских площадках.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов подскочил на 1,79%, до 2757,93 пункта, индекс РТС — на 2,1%, до 1213,41 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВВЕРХ ВСЛЕД ЗА МИРОМ

Российский фондовый рынок в понедельник торговался в плюсе, отыгрывая рост оптимизма в мире по поводу выхода стран из ограничительных мер, принятых ранее в связи с новым коронавирусом.

Так, в воскресенье церкви во Франции провели свою первую мессу за два месяца, поскольку правительство разрешило открывать храмы. Следующий этап снятия карантина, в рамках которого начнут открывать кафе и бары, намечен на 2 июня. Богослужения во всех храмах также возобновились в Италии. А с 25 мая ряд регионов Испании начнут вторую стадию снятия ограничений, которая предполагает открытие пляжей для отдыха и купания, а не только для занятий спортом и прогулок.

Это выливается и в улучшении экономических настроений. Так, институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в мае вырос до 79,5 пункта с исторического минимума в апреле в 74,2 пункта.

Цены на нефть также растут, поскольку опасения вокруг ситуации со спросом на сырье ослабевают по мере снятия карантинных мер по всем миру.

Кроме того, нефтесервисная компания Baker Hughes зафиксировала на прошлой неделе снижение числа действующих нефтяных буровых установок в США на 21, до 237 агрегатов. Показатель снижается уже 10 недель подряд.

Вечером нефть дорожает на 2%, до 35,8 доллара за баррель.

В лидерах роста цены в РФ сегодня оказались акции "Россетей" (+5,6%), "Сургутнефтегаза" (+5,1%), "Северстали" (+4,1%), НЛМК (+3,1%).

С другой стороны, против рынка подешевели префы "Транснефти" (-0,4%), бумаги "Мечела" (-0,2%), "Детского мира" (-0,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексу Мосбиржи удалось закрепиться выше 2700 пунктов, что с технической точки зрения говорит в пользу продолжения восстановления российского рынка с ближайшей целью в районе 2850 пунктов, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако инвесторам стоит помнить, что сохраняются риски усиления продаж на мировых рынках, что окажет давление на российские акции. В частности, поводом может выступить рост напряженности в отношениях между США и Китаем, что негативно скажется на восстановлении мировой экономики", — добавил он.

Во вторник торгов на российском рынке продолжит зависеть от изменения нефтяных цен и характера внешнего фона, который в свою очередь могут определить новости о пандемии, градус напряженности по линии "США — Китай", а также выходящие макроэкономические прогнозы и статистика, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"По нашим оценкам, завтра индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2700-2780 пунктов", — заключил он.