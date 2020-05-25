МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером в понедельник мало меняется против доллара и евро.

На фоне роста на рынке нефти и сохранения спроса на риск на мировых площадках прохождение налогового периода убрало поддержку рубля, а выходной в США (там отмечается День Поминовения) обусловливает невысокую рыночную активность.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.04 мск повышается на 3 копейки, до 71,67 рубля, курс евро — также на 3 копейки, до уровня 78,11 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в течение сессии понедельника торговалась разнонаправленно к основным резервным валютам в нешироких коридорах.

С одной стороны, прохождение сегодня пика налогового периода мая убрало поддержку у рубля, с другой, спрос на рисковые активы поддерживался оптимизмом в мире по поводу выхода стран из ограничительных мер, принятых ранее в связи с новым коронавирусом.

Так, в воскресенье церкви во Франции провели свою первую мессу за два месяца, поскольку правительство разрешило открывать храмы. Следующий этап снятия карантина, в рамках которого начнут открывать кафе и бары, намечен на 2 июня. Богослужения во всех храмах также возобновились в Италии. А с 25 мая ряд регионов Испании начнут вторую стадию снятия ограничений, которая предполагает открытие пляжей для отдыха и купания, а не только для занятий спортом и прогулок.

Цены на нефть также росли и вечером прибавляют 1,3%, достигая 35,6 доллара за баррель. Опасения вокруг ситуации со спросом на сырье ослабевают по мере снятия карантинных мер по всем миру.

Кроме того, нефтесервисная компания Baker Hughes зафиксировала на прошлой неделе снижение числа действующих нефтяных буровых установок в США на 21, до 237 агрегатов. Показатель снижается уже 10 недель подряд.

В итоге доллар и евро вечером растут к рублю в пределах 0,05%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 2,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня российская валюта потеряла поддержку со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом с технической точки зрения, доллар закрепился в диапазоне 70–73 рубля. Пока мы не видим фундаментальных поводов для пробоя нижней границы данного коридора. При этом ухудшение спроса на риск на внешних площадках может стимулировать рост американской валюты и ее попытку выхода к сопротивлению, расположенному на уроне 75 рублей", — добавил он.

Пока нефтяные котировки находятся на уровнях выше 35 долларов, "нефтяная" поддержка рубля сохраняется, в свою очередь отмечает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Ожидаем, что во вторник курс будет колебаться в диапазоне 71,2-72,5 рубля за доллар. Полагаем, что в условиях подготовки к дивидендным выплатам, а также при продолжении ценового роста долгового рынка российская валюта в ближайшее время будет сохранять стабильность", — заключает он.