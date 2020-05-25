МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов ожидает увеличения объема внутреннего рынка онлайн-торговли в России по итогам текущего года на 30% после 25% в 2019 году.

"Доля e-commerce в России составляет 6% в общем обороте розничной торговли, внутренний рынок интернет-торговли в 2019 году показал рост в 25%. В 2020 году мы ожидаем увеличения этого показателя до 30%", — приводятся слова Соколова в сообщении Минпромторга РФ. Проникновение интернета при этом в стране выросло: им пользуются около 78% граждан, добавил глава АКИТ.

В конце марта Соколов прогнозировал, что объем всего этого рынка по итогам года составит около 2,5 триллиона рублей, что на 20-25% больше предыдущего года. В 2019 году, согласно данным ассоциации, рынок интернет-торговли в РФ вырос на 26,5% по сравнению с предыдущим годом, до 2,091 триллиона рублей. Из них на локальный рынок пришлось 1,504 триллиона, на трансграничный — 587,7 миллиарда рублей.

Как уточняется в сообщении, глава Минпромторга Денис Мантуров провел встречу с участниками российского рынка интернет-торговли в формате видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие представители АКИТ, Ассоциации компаний розничной торговли, Национальной ассоциации дистанционной торговли, интернет-гипермаркетов Ozon, Wildberries, Aliexpress и других организаций онлайн-торговли.

В ходе конференции глава Минпромторга подчеркнул важность и перспективность электронной торговли в текущих условиях. "Сегодня сегмент онлайн-торговли находится на передовой, ведь сейчас люди в основном стараются по максимуму использовать онлайн-ресурсы, чтобы покупать потребительскую продукцию, в том числе и продукты питания", — отметил Мантуров.

Директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети "Перекрёсток" Леонид Довладбегян в свою очередь рассказал о переходе продуктового ритейла в онлайн из-за эпидемии коронавируса, а также выразил надежду на дальнейший рост направления доставки продуктов и после эпидемии.