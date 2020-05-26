МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Сервис оптовых закупок продуктов и товаров для дома "на_полке" на фоне пандемии начал работать в Москве для физических лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе IT-компании "Эвотор".

"На_полке" — это онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса, в котором поставщики размещают свои предложения, а предприниматели закупают товары оптом. Маркетплейс был запущен Сбербанком и компанией "Эвотор" в 2018 году. Однако на фоне пандемии модель потребления изменилась: у населения резко вырос спрос на покупку продуктов в онлайне, в том числе через сервис, пояснили в компании.

"Сервис оптовых закупок "на_полке" запустил каталог для физических лиц. Это позволит поставщикам маркетплейса выйти на новый сегмент потребителей и увеличить продажи, а также удовлетворить растущий спрос на покупку товаров в онлайне со стороны розничных покупателей", — рассказали в "Эвотор".

В каталоге для розничных покупателей открыто более 30 категорий товаров: бакалея, консервы, молочные, мясные, кондитерские изделия, овощи, напитки, детское питание, готовые блюда и полуфабрикаты, бытовая химия и так далее.

Сервис для физических лиц работает в тестовом режиме с доставкой по Москве. "Если эксперимент окажется успешным, "на_полке" откроет прием заказов от частных покупателей и в других регионах присутствия", — отметили в компании. В данный момент b2b-маркетплейс работает в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.

Средний чек розничных покупателей составляет 5 000 рублей. Для сравнения, средний чек b2b-покупателей — 15 000 рублей. Доставка осуществляется бесплатно, оплата — наличными, картой или предоплатой на расчетный счет поставщика. Минимальная сумма заказа зависит от поставщика и варьируется от 1 500 до 10 000 рублей. Чаще всего на маркетплейсе покупают воду, энергетики, снеки, шоколад и лапшу быстрого приготовления, отметили в компании.