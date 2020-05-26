МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне растущей склонности инвесторов к риску по мере постепенного ослабления карантинных ограничений в разных странах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.01 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,12%, или на 2,1 доллара — до 1733,40 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро рос на 1,75% — до 18,003 доллара за унцию.

Рисковые настроения на рынках растут на фоне постепенного снятия карантинных ограничений и открытия экономик по всему миру. Об улучшении настроений инвесторов, в частности, свидетельствует положительная динамика фондовых бирж Азиатско-Тихоокеанского региона, которые растут на 0,7-2,6%.

На этом фоне трейдеры предпочитают отказываться от покупки надежных активов, к которым традиционно относится золото.