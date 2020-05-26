МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно укрепляется в начале торгов к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок и внешнего позитива, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск вторника снижается на 40 копеек — до 71,25 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 77,77 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,97% — до 36,23 доллара за баррель.