МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно поднимается в начале торгов вторника вслед за укреплением отечественной валюты и ростом стоимости нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск вторника поднимался на 0,99% — до 2785,11 пункта, РТС — на 1,58% — до 1232,57 пункта.

Курс рубля прибавляет 49 копеек к доллару — до 71,17 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,25% — до 36,33 доллара за баррель.